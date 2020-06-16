أبو هشيمة: بصفتى الشخصية والحزبية أدعم التقدم بمشروع قانون لتحسين أوضاع الأطباء المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، دعمه لتقدم الحكومة بمشروع قانون لتحسين أوضاع الأطباء المالية، موضحا أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثرت سلبا على الجميع لكنها كشفت لنا عن معدن أطبائنا ومساعديهم من جيش مصر الأبيض.

وكتب أحمد أبو هشيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:" بصفتي الشخصية والحزبية أدعم تقدم الحكومة بمشروع قانون لتحسين أوضاع الأطباء المالية".

وأضاف :"أعلم أن تحسين أوضاعهم المالية ضرورة وأعلم كذلك أنها مسألة تدريجية ستأخذ بعض الوقت، الكورونا آفة أثرت سلباً على الجميع لكنها كشفت لنا عن معدن أطبائنا ومساعديهم من جيش مصر الأبيض".



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كشف عن اعتزام الحكومة التقدم غدا لمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الأوضاع المالية للأطباء فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 - 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين.

وتابع معيط: "تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله فى عام واحد، لكن تم التعامل معه فى الموازنة الجديدة"، مضيفا:"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها، هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصرى".