شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفياً الملفات الإقليمية والقضية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي، ملك مملكة البحرين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، وذلك في اطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق علي الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للازمات القائمة في المنطقة علي نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب.

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كما تم التطرق إلى جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.

كما تم التباحث حول القضية الليبية في ضوء اطلاق مبادرة اعلان القاهرة بشان التسوية السياسية الشاملة حيث أكد العاهل البحرينى دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا، وتقوض التدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة.