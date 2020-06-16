شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيب رجاء الجداوى بكورونا بعد 100 يوم عمل.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الدكتور محمد خالد، مدير عناية مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وتم عزله بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعد استمراره أكثر من 100 يوم متصلة داخل مستشفيات العزل الصحى. ويقدم ”الخليج 365”، فيديو يستعرض فيه القصه . Advertisements

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