"آل الشيخ ينذر الخطيب وعمومية محكمة النقض".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

زعم أنه المهدي المنتظر.. مهتز نفسيًا يقتل سائقًا لسخريته منه بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصًا "مضطرب نفسياً" مقيم بمنطقة المطرية؛ لقيامه بالاعتداء على سائقًا باستخدام سلاح أبيض؛ ما أدى إلى وفاته.

سيدة وزوجة كلمة السر.. الشرطة تنقذ أطفال أطفيح من "كابوس الختان"

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل وزوجها؛ لاتهامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لابنتهما وأخريات بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

مهلة 7 أيام.. آل الشيخ ينذر الخطيب لرد 228 مليون جنيه

أنذر المحامي محمد حمودة، وكيلا عن وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في محضرين من محكمة قصر النيل، محمود الخطيب بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي.

إنجاز الطعون وترقية قضاة.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها

صرح المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث باسم محكمة النقض، أنه انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

بـ"الكمامات والتباعد الاجتماعي".. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

انطلقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي اليوم الثلاثاء، حيث حؤص القضاة على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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"شبكة مزاجو".. كواليس جديدة في واقعة فيديو إباحي مثير للجدل بالجيزة

كواليس جديدة كشفتها التحريات عن نشاط شبكة للأعمال المنافية للآداب المعروفة إعلاميا ب"شبكة مزاجو" التي ضبط أفرادها بعد تداول فيديو إباحي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة دعوى تطالب بإيقاف أعمال محمد السبكي للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى تطالب بوقف أعمال المنتج محمد السبكي ونشاط شركته، إلى هيئة مفوضي الدولة.

سقوط صاحب شركة بحوزته 8000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركة بحوزته 8112 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب.

المؤبد لموظفين سابقين بحي بولاق بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على مساعد رئيس حي بولاق أبو العلا، وموظف في إدارة التسكين بالحي سابقا، بتهمة التزوير في محررات رسمية .

بـ 378 لفافة هيروين.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبوتيج وبحوزته 328 لفافة لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول.

النيابة تحقق في العثور على جثة محاسب بمسكنه بالجيزة

تجري النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة محاسب مقتول داخل شقته؛ لكشف ملابسات الواقعة.