زعم أنه المهدي المنتظر.. مهتز نفسيًا يقتل سائقًا لسخريته منه بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصًا "مضطرب نفسياً" مقيم بمنطقة المطرية؛ لقيامه بالاعتداء على سائقًا باستخدام سلاح أبيض؛ ما أدى إلى وفاته.

وتبين أن المجني عليه (المقيم بذات المنطقة) دائم السخرية من الجاني لتكرار ادعائه بكونه "المهدي المنتظر".

وعلى إثر ذلك قام الجاني بالتوجه إلى الموقف محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية، وبحوزته سلاح أبيض وقام بالاعتداء عليه وأودى بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.