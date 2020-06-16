بداخله منتجات غذائية.. النيابة تستعجل تحريات ضبط مصنع بدون تراخيص بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث في ضبط صاحب مصنع بدون تراخيص يقوم بتعبئة منتجات غذائية من مواد مجهولة المصدر في مدينة بدر.

وضبطت مباحث التموين، صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1620 عبوة خل تفاح "مُعدة للبيع"- 3,600 طن زيت طعام- 1800 زجاجة دبس رُمان - 2040 زجاجة صويا صوص- 1380 زجاجة مياه ورد- 1860 زجاجة خل عنب- 1344 زجاجة خل طبيعى- 500 كيلو نشا- 1200 زجاجة مياه "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" -3330 زجاجة و4000 كرتونة "فارغة ومُعدة للتعبئة" - أدوات التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.