الوطنية للإعلام: صرف 3 أشهر من علاوة ٢٠١٧ للعاملين بالهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه في إطار السعي المتواصل من الهيئة برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة، تم توفير تلك المبالغ، معلنة عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، علي أن يتم الصرف خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه، تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة، دون دعم أو تدخل من أي جهة، مشيرة إلى أنها لا تلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

وكانت الوطنية للإعلام، صرف ثلاثة أشهر من العلاوات المتأخرة منذ عشرة أيام ماضية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لصرف كافة العلاوات المتأخرة وفق جدول زمني ومن خلال تدبير مبالغ الصرف من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام، حيث تم صرف علاوات 2016 بالكامل وعدة أشهر من علاوات 2017، 2018، 2019 بإجمالي 472 مليون جنيه، وهذا المبلغ تم تدبيره من خلال التمويل الذاتي، حيث لم يتم تمويل المتجمد من العلاوات من وزارة المالية رغم أن منح العلاوات قرار من الدولة ويحتاج إلى دعم مالي إضافي لصرفها للعاملين.

وأشارت إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام بزيادة 30 مليون جنيه حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ومن واقع مسئوليتها تجاه العاملين بها تم تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام.