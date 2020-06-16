لا يراعي أي تقشف.. برلماني معلقا على بيان النواب حول الموازنة العامة للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:



وجه ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، مشيرا إلى أن الحكومة لا تراعي أي نوع من أنواع التقشف.

وقال النائب أثناء الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة: لو قرأت الحكومة التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع موازنة العام المالي الجديد لتقدمت باستقالتها.

وتابع عضو مجلس النواب: بكل ضمير مخلص، بطالب الحكومة بتقديم استقالتها ورفض موازنتها، وعلينا العمل على تشكيل حكومة تقشف مصغرة تكون قادرة على مواجهة الأزمة.

وأشار النائب، إلى أن منظومة الصحة في مصر متهالكة، مؤكدا أن هناك آلاف المرضى لا يجدون مكانا للعلاج خصوصا في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.