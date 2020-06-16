برلماني بتكتل ٢٥_٣٠ يعلن رفضه موازنة الحكومة للعام المالي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

رفض النائب محمد العتماني، عضو تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أنها تزيد من إفقار الشعب المصري ـ على حد وصفه ـ .

ودعا خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لمحاسبة الحكومة، قائلا، أدعو لمحاسبة الحكومة، وإن لم نستطيع حاليا بسبب أزمة كورونا، ولكن لابد من حسابها بعد انتهاء الأزمة.

وقال العتمانى، للأسف مجلس النواب يتلقى المشكلات من المواطنين في الشارع نيابة عن الحكومة، بسبب سياستها الخاطئة، قائلا، المجلس عبارة عن صدادة للحكومة في تلقى مشكلات المواطنين.

وتساءل عن مخصصات منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا، لم يصرف تلك المنحة سوى مليون ونصف المليون فقط، وفى ناس كتير تنتظر فرج ربنا.