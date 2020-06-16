وزير الطيران: الشحن الجوي تضاعف الفترة الماضية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مضاعفة نشاط الشحن الجوي خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة للظروف الخاصة التي تمر بها دول العالم نتيجة للجائحة الوبائية، من شحنات أدوية واغاثات وبضائع.

وقال وزير الطيران المدني، في بيان له، الثلاثاء، إنه متوقع أن يستمر ازدهار نشاط الشحن الجوي خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران كان لها السبق في تحويل طائراتها من ركاب إلى بضائع لنقل شحنات البضائع.

وأشار وزير الطيران، إلى أن شحنات البضائع على طائرات الركاب كان يرافقها طواقم ضيافة جوية لتفقد هذه البضائع على متن الطائرة.