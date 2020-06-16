الجيزة: كبائن تعقيم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، بموقع فيسبوك، صورا لكبائن تعقيم أمام لجان الثانوية العامة بمدينة البدرشين.

جاء ذلك وفقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت قيادة اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وأشارت المحافظة، إلى أن ذلك يأتي ضمن تجهيزات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، وحرصا على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين باللجان.

وأشارت إلى أنه تمت أعمال المرور على المدارس، لمتابعة وصول أجهزة التعقيم للطلبة ضمن خطة الدوله الشاملة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.