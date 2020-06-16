محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها، تم توفير المبالغ اللازمة لصرف مقابل الأجازات الاعتيادية الصادرة بأحكام المحكمة من ديسمبر 2019 وحتي الخامس من مارس 2020، لصالح العاملين المحالين للمعاش.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، أن تكلفة مبالغ مقابل الأجازات تزيد على أربعة ملايين جنيه، وتم توفيرها من الموارد الذاتية للوطنية للإعلام، دون دعم أو تدخل من أي جهة.
وشددت الهيئة، على أنها لا تلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للإعلام: صرف مقابل الأجازات الاعتيادية بالحكم الصادر في ديسمبر الماضي حتى مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.