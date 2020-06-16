أخبار مصر | أضرار مستحضر ديكساميثازون المعالج لفيروس كورونا (إنفوجرافيك)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أضرار مستحضر ديكساميثازون المعالج لفيروس كورونا (إنفوجرافيك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت هيئة الدواء المصرية على ما تناولته بعض وسائل الاعلام الأجنبية والمحلية عن استخدام مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone كعلاج لفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الهيئة ان مستحضر ديكساميثازون له أعراض جانبية عديدة وان استخدامه بدون دواعي طبية أو اشراف طبي قد يؤدى إلى التعرض لمخاطر عديدة، تمثلت في الآتي:

_ تثبيط المناعة.

_ تورم الوجه والأطراف.

_ تغير الرؤية.

_ ألم وضعف العضلات.

_ بطء التئام الجروح.

_ نزيف المعدة.

_ نوبات صرع.

_ ارتفاع السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

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وأضافت الهيئة ان مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone مازال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي بالمستشفيات.

وإذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول اى علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع الى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إليها للاستفسار والتأكد من المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمسجلة بجمهورية مصر العربية حفاظًا على صحة المواطنين.

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