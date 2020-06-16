أخبار مصر | للصحفيين.. فتح خدمات التقسيط بدون فوائد على جميع المنتجات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر للصحفيين.. فتح خدمات التقسيط بدون فوائد على جميع المنتجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إسلام أبازيد، الكاتب الصحفي بجريدة البوابة، عن فتح خدمات التقسيط أمام الصحفيين على جميع المنتجات "بدون فوائد"، وبخصومات تصل إلى 70% ، وذلك بعد اتمام الاتفاق مع شركة فاليو - إحدى شركات هيرميس - بشأن تقديم خدمات التقسيط لأعضاء نقابة الصحفيين بعد أن كانت غير متاحة.

وأوضح "أبازيد"، أنه بموجب هذا الاتفاق تم توفير فريق لتفعيل الخدمة داخل مقرات الصحف (مجانا/بدون رسوم)، بالاضافة إلى إمكانية قيام الفريق بزيارات لأي مكان يحدده مجموعة من الزملاء مجانًا أيضًا وبدون رسوم إضافية، مشيرا إلى أن الموافقة فورية وتتم خلال دقائق بعد إتمام الإستعلام البنكي.

وأكد أن هذه الخطوة ستوفر للصحفيين خدمة التقسيط بدون فوائد بعيدا عن تعقيدات البنوك لمدة تصل إلى ٢٤ شهر، وذلك على جميع المنتجات (أدوات منزلية - تجهيز عرائس - قطع غيار سيارات - ملابس - أثاث - أجهزة كهربائية - موبايلات)، بجانب التسوق اون لاين بالتقسيط، بالإضافة إلى الاستفادة من الخصومات والعروض داخل عشرات السلاسل التجارية، وخصومات بشركات السياحة على الرحلات الداخلية، والخارجية.

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وأشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق تم تخفيض نسبة رسوم الشراء لتتراوح بين (3-5%) في حالة الشراء بدون فوائد، مع الإعفاء الكامل من رسوم الإشتراك وتفعيل الخدمة، هذا فضلا عن الاستفادة من خصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات.

وفيما يخص الأواق والشروط المطلوبة لتفعيل الخدمة، قال: "طبقًا للاتفاق المبرم مع الشركة لا يحتاج الزميل لوجود ضامن كما هو متبع في بعض الشركات، فالشرط الوحيد ان يكون للزميل سابقة تعاملات بنكية، سواء من خلال الحصول على قرض، أو يمتلك فيزا مشتريات، أو مستفيد من الاسكان الاجتماعي، مع إحضار إيصال مرافق باسم الزميل أو الوالد (أو رخصة السيارة)، وإتمام إجراءات التعاقد الورقية مع الشركة".