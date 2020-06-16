أخبار مصر | فيديوجراف.. 6 زلازل ضربت مصر في 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديوجراف.. 6 زلازل ضربت مصر في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت مصر خلال عام 2020 إلى عدد من الزلزال في إنحاء متفرقة من محافظات الجمهورية، وسجلت اليوم الثلاثاء هزة أرضية جديدة على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة والصعيد بقوة 5.2 علي قياس ريختر.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الزلزال التي وقعت بمصر خلال عام 2020:

30 يناير على بعد 440 كم شمال الإسكندرية بقوة 5.3 ريختر

4 فبراير جنوب الجيزة بقوة 2.5 ريختر

2 مايو 2020 سجلت هزة أرضية بقوة 6.3 ريختر بالقاهرة والجيزة

6 مايو سجلت هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر. بالعريش

19 مايو سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 ريختر بمدينه مطروح

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16 يونيو سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 ريختر شرق الغردقة

أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه، اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة، متمنيًا التوفيق للمفاوض المصري والسوداني، قائلًا: "ندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي".

وأوضح أن هناك قرارًا وزاريًا اتُخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد نهاية مايو الماضي، وجه الانتقاد واللوم إلى الجانب الإثيوبي، لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهم المائي ضد تركيا.

كان وزير الخارجية سامح شكري، أكد في تصريحات أمس الاثنين، أن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخري، وذلك خلال ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التى نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.