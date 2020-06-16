شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها قاعة أفراح.. محافظ المنوفية يعلن إزالة 414 حالة تعدٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار الأجهزة التنفيذية في إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد هيبة الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وكشف محافظ المنوفية في بيان، الثلاثاء، تنفيذ إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة بقرية سمادون، وكذا منزلين بقرية رملة الأنجب بمركز ومدينة أشمون على مساحة 1155 متر مربع، وذلك من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بأشمون والجهات الأمنية.

إزالة تعديات بالمنوفية

إزالة تعديات بالمنوفية

كما أوضح محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات 414 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 294 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 12 فدان و10 قيراط، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بناء بمساحة 1015 مترًا مربعًا و33 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة بإجمالي مساحة 42 فدانًا و17 قيراطًا و18 سهمًا وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى الآن.

إزالة تعديات بالمنوفية

وشدّد أبوليمون على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.