شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، منطقة شارع سعد زغلول بسمنود، تمهيدًا لتطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسند للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة سمنود، حيث وجه محافظ الغربية بإزالة جميع الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول، وإزالة جميع العقبات، كما استمع لشكوى أحد أصحاب المحلات بالشارع، وكلف رئيس مركز ومدينة سمنود بإرسال لجنة هندسية لإزالة شكوى المواطن وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أعلن، في وقت سابق، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه، وذلك خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك في إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة، والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.