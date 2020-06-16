شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، حيث جرى إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد، موضحًا أنه من المقرر في يوليو المقبل إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهي حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهي تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصري.

وقال الوزير في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديوكونفرنس تحت عنوان «مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة»، أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط جميع المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أهم مشروعات التحول الرقمي التي يجري تنفيذها، وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون «عدالة مصر الرقمية» بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمي في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحي في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أوضح طلعت أنه في إطار خطة الوزارة لبناء الإنسان المصري فإنه من المستهدف تدريب 95 ألف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية في تدريب 55 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة إلى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتشمل أيضًا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة، وكذلك تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات حيث سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب وإتاحة البرامج التدريبية المناسبة لهم وهو الأمر الذي سيحقق الحوكمة كما سيساعد في التعرف على مهارات الشباب وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية، كما تم تأسيس 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في جامعات إقليمية وهي المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي «قنا»، ويجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم إطلاق عدد من المبادرات خلال 2020 بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب، ومن أبرزها مبادرة«شغلك من بيتك» لتنمية مهارات العمل الحر، وإطلاق منحة «مستقبلنا.. رقمي» المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، كما تم إطلاق مبادرة «شباب مصر الرقمية» لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «فرصتنا..رقمية» لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 ملايين دولار في 2019 و113 صفقة استثمارية بقيمة 84 ملايين دولار في 2018.

وأكد طلعت أنه تم ضخ استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابت-ث في مارس الماضي مقارنة ب6.5 ميجابت- ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت، وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ارتفعت نسبة زيادة استخدام الإنترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الإنترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل إلى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19%.

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