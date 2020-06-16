شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء في الغردقة الخميس للتأكد من جاهزية استقبال السياحة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر جاهزيتها لاستقبال حركة السياحة الأجنبية، عقب قرارت مجلس الوزراء بفتح الطيران والسياحة الدولية في الأول من يوليو المقبل.

وكشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن وزراء الطيران والسياحة والإعلام سيزورن مطار الغردقة الدولي الخميس المقبل والقيام بجولة تفقدية في مدينة الغردقة للتأكد من جاهزية المدينة لاستقبال السياحة الدولية والطيران، والمرور على عدد من الفنادق للتأكد من جاهزيتهم للسياحة الخارجية وتنفيذ الضوابط المقررة من مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن أول ثلاث رحلات ستصل مطار الغردقة يوم ٢٦ يونيو الجاري قادمة من بلجيكا.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أن رئيس الشركة المصرية للمطارات سيقوم الأربعاء بجولة تفقدية لمختلف أقسام وصالات السفر والوصول بمطار الغردقة للتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الخارجية.

فيما انتهت مديربة الصحة بالبحر الأحمر من القيام بأعمال التعقيم والتطهير لمطار الغردقة الدولي استعدادا لعودة السياحة الخارجية للمطار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «covid-19» تنفيذا لتكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد«covid-19» وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، لاستقبال عودة السياحة الخارجية.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارة الصحية الغردقة حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم مطار الغردقة الدولي وصالات السفر والوصول ومكاتب الجوازات ومختلف الأقسام بالمطار والتأكد من توافر جميع أنواع مستلزمات الوقاية والتطهير بمنفذ الحجر الصحي بالمطار.

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وأكد مرعي على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم جميع المنشآت السياحية والمصالح الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والأماكن الحيوية وأن عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة في شتى مدن المحافظة.