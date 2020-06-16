شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف تفاصيل إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد خالد، رئيس أقسام الرعاية والعناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية وأحد الأطباء المسؤولين عن علاج الفنانة رجاء الجداوي، إن حالته الصحية جيدة وفي تحسن، موضحا أنه شعر بأعراض فيروس «كورونا» مساء الأربعاء الماضي.

وأضاف خالد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم» أنه أجرى كل الفحوصات الطبية بعد تشككه في تعرضه للإصابة بالفيروس، وثبتت إصابته موضحا: «أتواجد حاليا في المستشفى للعلاج كعزل صحي».

وأوضح أنه يتناول برتوكول وزارة الصحة العلاجي مضيفا: «أسرتي لم تصب بالفيروس نظرا لعدم مخالطتي لأي من أفرادها».