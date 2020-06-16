شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» صرف 3 أشهر من علاوة 2017 بقيمة 9 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها من العلاوات المتجمدة، على أن يتم الصرف خلال الأيام القادمة، حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة دون دعم أو تدخل من أي جهة، ولا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصيه.
وكانت الوطنية للإعلام قد قامت بصرف ثلاثة أشهر من العلاوات المتأخرة منذ عشرة أيام ماضية وذلك في إطار سعيها المتواصل لصرف كافة العلاوات المتأخرة وفق جدول زمني ومن خلال تدبير مبالغ الصرف من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام.
حيث تم صرف علاوات 2016 بالكامل وعدة اشهر من علاوات 2017، 2018، 2019 بإجمالي 472 مليون جنيه وهذا المبلغ تم تدبيره من خلال التمويل الذاتي حيث لم يتم تمويل المتجمد من العلاوات من وزارة المالية رغم أن منح العلاوات قرار من الدولة ويحتاج إلى دعم مالي إضافي لصرفها للعاملين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام بزيادة 30 مليون جنية حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ومن واقع مسئوليتها تجاه العاملين بها تم تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام.
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