شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قافلة حقائب مواد مطهرة لتوزيعها على تلاميذ 414 مدرسة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وصول حقائب الحماية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مقدمة من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر.

وأوضح المحافظ- في بيان الثلاثاء- أنه أستقبل القافلة التي ضمت 11 حافلة محملة بعدد 5 آلاف حقيبة مواد مطهرة، ومطبوعات توعوية، وألعاب تعليمية كدفعة أولى، لتوزيعها على 10 آلاف أسرة من أسر تلاميذ المدارس المجتمعية بالمحافظة، ضمن مشروع «قرية متعلمة» الذي يجرى تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار، وجمعيتي تحسين أوضاع المرأة والطفل، والصعيد للتربية والتنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أن مكونات الحقيبة الواحدة من الحقائب التي تحملها القافلة تضم «مواد مطهرة وكلور قابلة للتخفيف تكفي لمدة 3 شهور، وخل للاستخدام المنزلي في غسل الخضروات، ومطبوعات مصورة للتوعية بفيروس كورونا من إصدارات وزارة الصحة، و3 ألعاب تعليمية مهمة من مناهج التعليم المجتمعي لضمان استمرار مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، منوها بأنه سيتم توزيع محتويات القافلة على مدارس التعليم المجتمعي وعددها 414 مدرسة على مستوى المحافظة تخدم 388 قرية.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لجهود هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، والجهات والجمعيات المشاركة، لافتًا إلى تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم القافلة في الوصول إلى العدد المستهدف منها في 11 مركز على مستوى المحافظة.

ورافق المحافظ خلال استقبال القافلة كل من الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور مايكل كمال عدلي، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بسوهاج، وعلى مبارك، رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.