شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ«كورونا».. ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لطبيب والدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة للطبيب المعالج لوالدتها في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب «مختار» عبر «فيسبوك»: «الدكتور الخلوق المتفاني الطيب محمد خالد المعالج لأمي وآلاف المرضى غير أمي أصيب أيضا بهذا المرض الشرس اللعين».

وتمنت له الشفاء قائلة: «بجد ألف سلامة يا دكتور وإن شاء الله هتقوم لعائلتك ولمرضاك وتكمل المسيرة مع فريق الأطباء العظيم في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية».

أضافت: «ربنا يشفيك ويشفي أمي ويشفي كل مريض يارب، ويارب ارفع الوباء والبلاء عن الكون برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا شافي يا قادر».

كان الطبيب محمد خالد أعلن إصابته بفيروس كورونا بعد أن تداول عدد كبير نبأ إصابته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج ويحسم الجدل مؤكدًا إيجابية عينته.

وطالب الطبيب وسائل الإعلام المصرية تسليط الضوء على خطورة الفيروس التاجي، وعلى دور «شهداء كورونا» من الأطقم الطبية في كل أنحاء الجمهورية.

Advertisements