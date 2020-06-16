شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطيبة، أن فيروس كورونا حاليًا أقل شراسة منذ بداية انتشاره وفقًا لتكوينه الجيني.

وقال «مصباح»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن زيادة أعداد المصابين شيء طبيعي، ولكن المقلق وجود أعداد كبيرة من المرضى غير مسجلين، مشيرًا إلى أن الأعداد المعلن عنها فقط هي أعداد المسحات، وغير ذلك لم يسجل.

وتابع: «لن نجزم حاليا بأننا داخل الذروة، ولكن مع زيادة أعداد المصابين نستطيع القول بأننا في مرحلة الصعود».

ومضى قائلًا: «عشان أقدر أقول إننا في مرحلة الثبات، يبقى كل واحد بيعدي واحد فقط، لكن حاليًا كل مصاب بيعدي أكتر من واحد».

وأوضح أن الفيروس بحسب الإحصائيات العالمية، أصبح أقل شراسة عن بدايته وفقًا لتكوينه الجيني، ونأمل أن هذه التكوينات لم تعطى الفيروس شكل آخر أو حدوث طفرة كاملة له.

واختتم: «سبب زيادة الأعداد إصابة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، يعطى مساحة كبيرة لزيادة العدوى».

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