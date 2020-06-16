شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بشير الديك مؤلفًا لمسلسل «أحمد زكي» بطولة محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفنان محمد رمضان، الثلاثاء، التعاقد مع السيناريست بشير الديك لتأليف مسلسل «أحمد زكي». وكتب رمضان، في حسابه: «الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي)». وتابع: «ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

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