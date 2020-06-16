شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: مطران البحيرة بخير ولا صحة لشائعات مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، ما وصفه بشائعات بخصوص صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها. وقال فى بيان له: "المطرانية تؤكد أن المطران بخير وهو متواجد بمقر إيبارشيته، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صحته"، مضيفا: "قام نيافته بعمل مداخلة تليفونية صباح اليوم".

واستكمل: "ترجو المطرانية الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى وترديدها دون التأكد من صحتها".

فيما قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفسيرًا للإصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة": "إن من يعمل فى الكنيسة من وقت لآخر يتعرض لإهانات قد تكون بأشكال مختلفة وكثيرة؛ فأعتبر الإهانة بمثابه مكافأة- نيشان يخطو به الخادم أو الخادمة". وأضاف البابا تواضروس الثانى أنه خلال صوم الرسل نصلى من أجل الفقراء والمحتاجين.