شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية الشيخ عبدالعاطى وتلاوة القرآن على فراش الموت .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسن الخاتمة لأهل القرآن الكريم، لحظات قليلة رصدها نجل الشيخ الجليل عبد العاطى على عبد الجليل أشهر وأقدم محفظ للقرآن الكريم بمدينة إسنا، والذى يحفظ كتاب الله منذ أكثر من 60 سنة، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم فى لحظاته الأخيرة قبل وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا فى السادسة صباح الاثنين الماضى.
وبعد وفاة الشيخ عبد العاطى عن عمر ناهز 86 سنة تحولت صفحات أهالى مدينة إسنا لدفتر عزاء على روح الشيخ الأشهر بين الأهالى بالمدينة.
وفى هذا الفيديو، نرصد قصة حياة الشيخ عبد العاطى أقدم محفظ قرآن فى الأقصر يتلو آيات الذكر الحكيم قبل لحظات من وفاته بكورونا
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