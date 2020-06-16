شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس القضاء الأعلى يشكر الرئيس السيسي ويقدم التحية لشهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهورى الخاص بمعاونى النيابة العامة دفعة 2016.

وقال عصر، خلال الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء: "إن الرئيس يؤمن بدور القضاء المصرى الشامخ وسمو رسالته فى تحقيق العدل فى ربوع البلاد".

كما توجه رئيس المحكمة بالشكر للنائب العام على جهده فى هذا الخصوص. كما بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بتحية إلى رجال الجيش والشرطة والقضاء، داعيا الله أن يتغمد شهداءهم بالرحمة.

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وانتهت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، التى انعقدت اليوم الثلاثاء، إلى تفويض المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.

وخلال كلمته فى الجمعية طالب المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة، قضاة المحكمة ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شرفت الجمعية بتقديم الشكر له على رعايتة للقضاء المصري.

وقال بيان صادر عن المحكمة، إن الجمعية العمومية اختارت عددا جديدا من بین قضاة الاستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض.

وانتهت الجمعية إلى تفويض المستشار رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة. وصرح المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن الجمعية العمومية لمحكمة النقض أقرت جدول أعمالها ووافقت على تفويض رئيسها، وذلك بعد انعقادها اليوم برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار رضا إن الجمعية انعقدت بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وإتباعها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف بيان المحكمة أن الجمعية العمومية للمحكمة بدأت بكلمة لرئيسها المستشار عبد الله عصر، حيث رحب بالحاضرين من الأعضاء واستعرض ما قامت به المحكمة من إنجازات طوال العام القضائي. وقدم المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة مصر درع نادي القضاة تكريما لرئيس المحكمة.