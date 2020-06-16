شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن عرض الحلقة الـ29 من "الاختيار" باللغة الإنجليزية على موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن توافر الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار باللغة الإنجليزية عبر موقع الوزارة الإلكتروني من أجل أبناءنا في الخارج لمشاهدة أبطال القوات المسلحة.

وأكدت وزيرة الهجرة، فى تصريحات لها، أن الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل ملحمة وطنية لجنودنا البواسل، نقدمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة وشركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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وقالت وزيرة الهجرة إن فى أول الحلقات نوضح بطولة أسود قواتنا المسلحة فى صد هجوم العشرات من التكفيريين، حيث قضي المقدم أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين ما يقرب من 40 تكفيريا، خلال صد الهجوم على "كمين البرث" إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع وظهر بطولة مقاتلى قواتنا المسلحة وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم.

كانت وزارة الهجرة أعلنت ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطنى"، استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومي بينهم، التى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى صورة دورات تثقيفية.

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصرى "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين فى شمال سيناء من المشاركين فى ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسى.