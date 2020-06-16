شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: التعليم مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيريل جان نون سفير المانيا بالقاهرة، أن التعليم هو مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية، موضحًا أن فى بلد مثل مصر بها عدد كبير من الشباب، فإن الاستثمار فى التعليم يعنى فى الوقت ذاته الاستثمار فى المستقبل.
وأشار السفير الألمانى - فى بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن الاتفاقية الحالية هى نتيجة أخرى للتعاون الانمائى الناجح والوثيق بين مصر وألمانيا.
وأضاف أن ألمانيا تدعم مصر فى التوسع فى نظام التعليم الفني، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقعت مع بنك الائتمان لإعادة التنمية الألمانية، اتفاقية لتطوير مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بقيمة 41.5 مليون يورو .
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