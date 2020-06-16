شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل أبنية مخالفة بالبساتين وتنفذ إجراءات استقبال طلاب الثانوية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه فى إطار الجهود المبذولة من المنطقة الجنوبية للتصدي للبناء المخالف، تم إزالة للقطعة رقم 3 يمين شارع مسجد التنعيم بمنطقة بير أم سلطان بحى البساتين، والعقار مكون من سبعة أدوار فوق الأرضي.

وأضافت جيهان عبد المنعم أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة وتأكيدا على احترام هيبة الدول وإعلاء كلمة القانون والحفاظ على حياة المواطنين، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإزالة أى مخالفات بناء حتى سطح الأرض وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

وتابعت: "تم استكمال أعمال تنفيذ قرار إزالة العقار رقم 16 شارع السلام أرض البصري والعقار مكون من خمسة عشر دورا فوق الارضي، مع الاستمرار في التصدي لكافة مخالفات البناء وإزالة ما تم بناؤه وإحالة المسئول الي النيابة العسكرية.

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وفى سياق آخر قالت نائب محافظ القاهرة إنه في إطار الحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة وللوقاية من عدوى فيروس كورونا تم التوجيه لجميع إحياء المنطقة الجنوبية بضرورة القيام بالإجراءات الاحترازية وبذل كافة الجهود لضمان الصحة والسلامة لأبنائنا وتطبيقها بجميع مدارس المنطقة على طلاب الثانوية العامة أثناء أدائهم الامتحانات التى ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأشارت عبد المنعم إلى أنه يتم مراعاة الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك المساعدة فى إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم، مشيرة إلى أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميا.