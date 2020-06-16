وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لمشاهدة الحلقة الـ29 لمسلسل الاختيار بالإنجليزية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أبنائنا فى الخارج وأيضا فى الداخل، لمشاهدة الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، وذلك بعد ترجمتها للإنجليزية ووضعها على صفحة الوزارة.

وقالت الوزارة: "حلقة جديدة من مسلسل الاختيار الملحمة الوطنية لأسود الجيش المصري البواسل، نقدمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج"، مضيفة: "في هذه الحلقة أحداث القبض على الإرهابي هشام عشماوى، وعرض لمشاهد حقيقية من محاكمته، وآخر جملة قالها قبل إعدامه حينما سأله أحد الضباط "عايز تقول حاجة يا هشام" ليرد قائلا: "مبقاش ينفع خلاص".

كما تتضمن الحلقة هجوم القوات الجوية على التكفيريين، مرتكبي حادث الواحات الذي استشهد فيه 16 من أبنائنا من الشرطة المصرية، وقتلت الطائرات التكفيريين مرتكبي الحادث وكان من بينهم الضابط المنشق عماد عبد الحميد.

وقالت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "بشجع الجيل الثانى والثالث فى الخارج وكمان طلبة المدارس والجامعات الدولية فى مصر لمشاهدة الحلقات"، مؤكدة أن الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل ملحمة وطنية لجنودنا البواسل، نقدمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة وشركة سينرجى للإنتاج الفنى.