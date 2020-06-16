غادة والى: 1 من كل 6 أشخاص فوق سن الستين يعانون من سوء المعاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 1 من كل 6 أشخاص فوق سن الـ60 يعانون من سوء المعاملة، مشيرة إلى جائحة كورونا تسببت فى تفاقم الوضع.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"حماية أكبر للمسنين من العنف والضرر، لقد تسببت جائحة كورونا في تفاقم الضغط وزيادة التهديدات، يعاني 1 من كل 6 أشخاص فوق سن 60 من سوء المعاملة، نحن بحاجة إلى معاملة كبار السن بكرامة واحترام".



غادة والى

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وفى سياق آخر ألقت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة كلمه للاحتفال بمرور 25 عاما على مؤتمر بكين للمساواة بين الجنسين، وذلك بدعوة من المفوضية الدولية للمخدرات، حيث تحدثت عن تأثير وباء كورونا على المرأة وجهود المنظمة لحماية المرأة وتمكينها وبحضور 200 مشارك من أكثر من 80 دولة عبر خاصية الفيديو كونفرانس من فيينا ،كما تحدثت وزيرة العمل والمساواة فى بلجيكا و ورئيسه مفوضية حقوق الإنسان.

وتحدثت والى عن تأثير الوباء على المرأة فى جميع أنحاء العالم، حيث أشارت إلى أن 70 ٪؜ من قوه التمريض فى جميع أنحاء العالم من النساء اللاتى يعرضن حياتهن للخطر ويعرضن حياه أسرهن للخطر.

وأكدت " والى " أنه بعد أكثر من مرور عقدين على بكين ما زالت البطالة بين النساء أعلى من البطالة بين الرجال و أن أجر المرأه أقل بـ 20٪؜ فى المتوسط عن دخل الرجل ، كما أنها غالبا ما تعمل فى القطاع غير الرسمى بدون حماية اجتماعية وهى بالتالى معرضة لأن تكون ضحية للاتجار بالبشر وقد أعلنت الدول الأوروبية أن نسبه الشكوى من العنف المنزلى ارتفعت بنسبه 60٪؜ فى فتر ه الوباء وقالت أنه فى الدول النامية قد تكون النسبة عالية كذلك ولكن بدون وسيلة للشكوى والاستغاثة .