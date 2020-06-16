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الفاشل محمد رمضان وحكاية الدرع الماسى فى حلقة جديدة من سيلفى تيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب الإسبوعى وتدور الحلقة حول التنمر الذى يعانى منه الفنانين ،وقدمت الحلقة نماذج مثل الفنان محمد رمضان الذى سخر من لون بشرة إبنه البعض لأنه أسمر البشرة مثله وكأنها جريمة أن يشبه الطفل والده.

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كما رصد البرنامج التنمر الذى مر به لاعب كرة القدم شيكابالا وهو عكس ما تعرض له محمد رمضان حيث سخر البعض لأن إبنه له بشرة بيضاء كوالدته وليس أسمر مثل أبيه وغيرها من الكثير من التنمر والسخرية من المشاهير التي لم يسلم منها بنات شريف منير الذى نشر الفنان صورهم وإنهالت عليه التعليقات السلبية على الرغم من حرية الجميع في نشر صورهم.

يعرض البرنامج في اطار ساخر بشكل إسبوعى يتناول العديد من القضايا الاجتماعية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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