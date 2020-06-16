شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تعرض على محافظ بنى سويف تصميماً لإنشاء كورنيش على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة المقترح المقدم من مركز الإستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة النهضة للمخطط العام الخاص بإنشاء كورنيش جديد على الجانب الشرقي للنيل ضمن الإستراتيجية السياحية للمحافظة .

وبحسب بيان صادر عن جامعة النهضة، منذ قليل، حضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وفريق العمل من أساتذة كلية الهندسة جامعة النهضة ضم الدكتورة إيمان شقور رئيس قسم العمارة بالكلية، والدكتور رشوان المشهور والدكتور أيمن حسنى بقسم العمارة، ومن المكتب الفني الأستاذة شيرين حسين والمهندس محمود سرحان، ومن وحدة التنمية الإقتصادية الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة .

وناقش المحافظ خلال الإجتماع مع الحضور التصميم المقترح للكورنيش الشرقى وطرق الوصول إليه من خلال تطوير شبكة الطرق المحيطة واشاد بالمقترحات المطروحة بالتصميم المقدم على أن يكون الكورنيش الشرقى الأساس الذى ستتطور من خلاله شرق مدينة بنى سويف .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الامناء و الدكتور محمد أيوب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وخدمة المجتمع والأستاذ الدكتور سالم الخضرى عميد كلية الهندسة ، وذلك إنطلاقاً من إيمان جامعة النهضة بضرورة المساهمة فى التنمية المجتمعية.

وأثنى المحافظ على تعاون جامعة النهضة مع أجهزة المحافظة في المساهمة المميزة من خلال المشاركة في الخطوات العملية والإجرائية المطلوبة لتنفيذ المشروع الطموح الذي تم وضعه في مقدمة الخطوات الفعلية لتطبيق الإستراتيجية السياحية لمدة خمس سنوات، موضحاً أن المشروع سيكون رقماً مهماً في منظومة التنمية المجتمعية ، وذلك ما شجع جامعة النهضة بكوادرها العلمية للمشاركة كواحدة من المساهمات النوعية التي تقوم بها الجامعة تحت قيادتها التي لا تدخر جهداً في سبيل المشاركة في الدفع بخطط المحافظة التنموية .

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تجدر الإشارة إلى أن محافظة بنى سويف قد أعدت مسحاً شاملاً للميزات النسبية والتنافسية المتوافرة للمحافظة لوضع استراتجية تنموية لـ 5 سنوات مقبلة، وتشمل كافة القطاعات والمجالات التنموية، والبداية كانت بإعداد إستراتيجية للتنمية السياحية هدفها إدراج مقومات المحافظة السياحية على خريطة السياحة المصرية ، ضمن مشروع طموح لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة فى مختلف المجالات .