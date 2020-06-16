شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتابع تطبيق اشتراطات السلامة الصحية فى قصر البارون قبل افتتاحه..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، استعدادا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للافتتاحات الاثرية خلال الفترة المقبلة.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، و مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وتفقد العنانى الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تفقد اللوحات الإرشادية المعروضة بالقصر التى هى احد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حى مصر الجديدة، بالإضافة الى تفقده للعربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكترونى ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حى مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمبانى والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة فى الحى فى ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسى ألكسندر مارسيل الذى قام بتصميم القصر، بالاضافة الى تفقد أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التى تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، بالإضافة إلى السيارات القديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى التى تم وضعها بالحديقة لتعطى صورة حية عن حى مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

و على هامش الزيارة تفقد الوزير منطقة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتى تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الاثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زى العاملين بالطراز القديم والتى توحى بالفترة الزمنية للقصر.

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وخلال الجولة تأكد الوزير من أن منطقة الخدمات السياحية يتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعى واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

وقد حرصت سفيرة دولة بلجيكا بالقاهرة السفيرة سيبيل دى كارتييه على الانضمام الى الجولة وزيارة القصر وذلك لتعلقها به على المستوى الشخصى والرسمى حيث أن البارون امبان بلجيكى الأصل.

وأعربت سفيرة بلجيكا الى الدكتور خالد العنانى عن سعادتها باعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها فى القاهرة فى منتصف شهر يوليو.

تجدر الاشارة الى ان القصر يتضمن معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.

جدير بالذكر أن قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة.