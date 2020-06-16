شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: نستقبل أول طائرة سياحية من أوكرانيا يوم 2 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه من المقرر أن تصل أولى رحلات السياحة الدولية من بلجيكا من خلال 3 رحلات أيام 26 و27 و28 يونيو الجارى، وسيتم تحديد أعداد السائحين يوم الخميس المقبل.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه مع بدء فتح الطيران الخارجى من أول يوليو ستستقبل المحافظة يوم 2 يوليو طائرة قادمة من أوكرانيا، مضيفا أنه لديه 4 كلاب يربيها، وبحبها جدا، ولكن هناك حملات بالمحافظة لضبط الكلاب الضالة.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة وصلت نسبة إشغال الفنادق بها حتى الآن 70%، من السياحة الداخلية.

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وكان محافظ البحر الاحمر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محافظة البحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود الاجنبية عقب قرارت الحكومة بفتح الطيران والسياحة الدولية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يقوم كلا من وزراء الطيران والسياحة والاعلام بجولة تفقدية فى مدينة الغردقة للتاكد من جاهزية كل شئ لاستقبال السياحة الدولية والطيران، مؤكدا أن سيتم المرور على الفنادق وكذلك مطار الغردقة للتأكد من جاهزيتهم .

وتابع محافظ البحر الأحمر فى حديثة لـ"الخليج 365"، أنه من ضمن التطويرات التى ستشهدها مدينة الغردقة خلال الفترة القليلة المقبلة تطوير شاطئ رقم 4 ليصبح شئ مشرف لاهالى الغردقة لانهم يستحقون خدمة شاطئية مميزة .

وأوضح اللواء عمرو حنفى، أن سيتم البدأ فى اعمال التطوير بالشاطئ العام رقم 4 اول يوليو، مؤكدا انتظار اختيار الشركة التى تقوم باعمال الإنشاءات والتطوير بالشاطئ مؤكدا الانتهاء من التصميمات والرسومات الخاصة بالشاطئ.