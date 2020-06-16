شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحان دور ثان متعدد التخصصات بنظام الاختبار المنزلى لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل جديد بشأن الامتحان التكميلى والدور الثانى للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات، أنه يعقد امتحان الدور الثانى " متعدد التخصصات" والامتحان التكميلى بنظام الاختبار المنزلى فى المواد الدراسية التى تضاف للمجموع وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أنه يحدد موعد الامتحان وفق ظروف كل محافظة وذلك للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعداد، موضحة أنه فيما يخص الامتحان التكميلى للصف الثالث الإعدادى يعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسى الأول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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وشددت الوزارة على أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى متعدد التخصصات" الدور الثانى" يمكن الاستعانة بالنماذج المرفقة المرسلة سابقا من الوزارة كذلك يمكن الاستعانة بتلك النماذج لكافة الصفوف على أن تقوم المدرسة باتخاذ الأتى:

ـ إخطار الطلاب الذين لهم الحق فى امتحان الدور الثانى والامتحان التكميلى فى الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

ـ إعداد اختبار استرشادى بالنماذج التى أعدتها الوزارة فى هذا الشأن.

ـ تحديد موعد استلام وتسليم الطالب للاختبار.

ـ اتخاذ باقى الاجراءات وإعلان النتائج وفقا لما هو معمول بع فى الأعوام السابقة.



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