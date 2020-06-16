شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: ننسق مع الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار لترجمة جميع الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج، إن اهتمام وزارة الهجرة بالجيل الثانى والثالث من الأولويات، موضحة أن وزارة الهجرة تنظم برامج لأبناء الجيلين الثانى والثالث وتنظم برامج لمعرفتهم بمفهوم الأمن القومى المصرى.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، إلى أن مسلسل الاختيار كبسولة وطنية، مضيفة أنه لإعطاء الرسالة للأطفال والشباب، تم اختيار آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار وهم خلاصة الموضوع.

وتابعت: "نقوم بعمل زيارات لأبناء المصريين بالخارج إلى مؤسسات الدولة لتوعيتهم بالأمن القومى المصرى، قمنا بترجمة آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار لأبناء المصريين بالخارج لتوعيتهم بتضحيات الجيش والشرطة".

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وأوضحت، أنه تمت ترجمة آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية لأبناء المصريين بالخارج، مردفة: "تلقينا رسائل إيجابية من المصريين بالخارج وأبنائهم ردا على ترجمة بعض حلقات مسلسل الاختيار".

وأكدت أن ترجمة مسلسل الاختيار مادة لأبناء المصريين بالخارج للرد على الانتقادات والاتهامات المزيفة التي تتعرض لها الدولة المصرية، مستطردة: "ننسق مع الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار لترجمة كامل الحلقات بناء على طلبات المصريين بالخارج".