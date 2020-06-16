شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن فتح الحضانات العلاجية والتأهلية.. وتوضح موعد فتح العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستقرر فتح الحضانات العلاجية والتأهيلية فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتقديم تيسيرات للحضانات العلاجية لدعمهم، موضحة أن هناك مشروع الألف حضانة لفتح حضانات أكثر، وأن قرار فتح الحضانات العادية سيكون في الوقت المناسب، ولا يوجد تفكير حالياً لعودة فتح الحضانات وفي غضون شهرين سنبحث في الأمر.

وأكدت نيفين القباج، إن 14% قيمة الزيادة في العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، موضحة أن صرف العلاوات الخمس بقرار رئاسي وليس بحكم قضائى، كما أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتي 1 يوليو 2015.

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وأضافت القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، يبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2 مليون و400 ألف مواطن، والمستفيديون من زيادة العلاوات مليون و900 ألف من القطاع الحكومي وحوالي 542 ألفا من القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التضامن، وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في 2020 ما يقرب من 10 ملايين مستفيد، موضحة أن 24 يونيو القادم يستطيع كل مواطن معرفة الاستحقاق من عدمه عن طريق الموقع الإلكتروني، ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان الشخص مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليه وتاريخ حصوله عليه.

وأشارت وزيرة التضامن، أن المعاشات شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2014 حتي العام الحالي 2020، ونستهدف التوسع في التغطية التأمينية الفترة المقبلة، موضحاً أن بنك ناصر أصدر شهادة رد الجميل، ولدينا أكثر من 14 ألف حضانة على مستوي الجمهورية.