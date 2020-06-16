شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات إستثنائية قادمين من برلين والكويت ودبى والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، 4 رحلات طيران إستثنائية قادمة من برلين والمملكة العربية السعودية ودبى والكويت على متنهم حوالى 727 راكبا من العالقين منذ انتشار وباء كورونا

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن الرحلات الرحلات الـ4 منهم شركة مصر للطيران رحلة قادمة من برلين والباقى سيرتهما شركة مصرية خاصة وشركة طيران عربية إلى كلا من الكويت ودبى والرياض

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.