شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد مناقشة الموازنة ويدعو للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان منذ قليل بعد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،عن انعقاد اللجنة العامة للبرلمان صباح غدا الأربعاء، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان ، خلال جلسة الغد ،على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد مناقشة الموازنة ويدعو للانعقاد غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.