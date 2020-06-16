شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتابع بقلق إهانة عمال مصريين واكتشاف مقابر جماعية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع جامعة الدول العربية بانزعاج بالغ التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية خلال الأيام الماضية في مدينة ترهونة الليبية، وتناشد السلطات في ليبيا إجراء تحقيق متكامل بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي.

وأعربت الجامعة، في بيان، الثلاثاء، عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

ورحب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمقابر الجماعية، وتدعو الجامعة إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث لحين التعرف على هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

ورحب المصدر ببيان وزارة الداخلية حول مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان، مؤكدًا استعداد الجامعة للمساعدة في تقديم أي جهد يخص الحادثتين المذكورتين إذا تطلب الأمر ذلك.

ونبّه المصدر إلى خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، كما نبّه إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز واهانة وتعذيب المدنيين سواء كانوا من الليبيين أو من جنسيات غير ليبية كوسيلة لإيصال رسائل سياسية.

Advertisements