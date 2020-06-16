شكرا لقرائتكم خبر عن منصة رقمية سعودية لتسويق المنتجات الزراعية والاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف القلاوي، مؤسس منصة أريس السعودية، أنها تُعد المنصة الرقمية العربية الأولى في الوطن العربي التي تساهم في الترويج للمنتجات الغذائية والصناعية بأسعار منافسة في الأسواق، التي تعمل بمنهجية الاقتصاد التشاركي في عالم التجارة الإلكترونية، وأنها تنطلق في بناء استراتيجياتها على المنظومة الشاملة لرؤية المملكة 2030 م، من خلال تعزيز مستهدفات برنامجيها التنفيذيين الأول لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والثاني لريادة الشركات الوطنية، وهو ما ينعكس على توفير منتجات مختلفة بأسعار مناسبة تحد من تأثير السلسلة الوسيطة على الاستهلاك المحلي وضبط أسعار المنتجات الاستهلاكية وإتاحتها بأسعار مناسبة.

وأضاف إن منصة «أريس» تقوم على أربع قيم رئيسة تتمثل في المطابقة والالتزام، والخصوصية وسرية المعلومات، والابتكار، والنزاهة والشفافية، مشيدًا بالمسارات الرئيسية التي تستهدفها من الأعمال التجارية ومنها شركات الاستيراد وتجار الجملة والموزعين، وشركات التسويق التجاري والرقمي، والمصانع، وشركات التصدير.

وأضاف أن فكرة أريس، استغرقت أكثر من ثلاث سنوات للدراسة، وإبرام الاتفاقيات الدولية مع المصانع الكبيرة التي يتجاوز عددها 5000 مصنع حول العالم، لشراء إنتاجها موضحًا أن منصة أريس الرقمية تحقق 5 أهداف استراتيجية ومنها المساهمة في أن تكون السعودية منصة ترانزيت تجاري حرة، والارتقاء بالقطاعين التجاري والصناعي، وتوفير الوظائف، موضحًا بأن منصة أريس تدعم الأهداف الحكومية السعودية من خلال عدة محاور منها تعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف برامج الرؤية التنفيذية، وزيادة الأعمال التجارية المعتمدة على البيئة الرقمية، والمساهمة في ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والعكس.

وأشار القلاوي، بأننا نرفع شعار «أريس تُشارك من المصنع إلى المتجر»، والذي سيتم تطبيقه على مستوى الوطن العربي، منوهًا بأنها ستفتح قريبًا في مصر، حيث تم استيراد مواد غذائية، وخضروات منها، متطلعًا بدخول بعض المصانع المصرية في برنامجها الرقمي والإليكتروني، وتقديم الدعم من الحكومة لهذه المنظومة التي تخدم الاقتصاد القومي.

وأشاد القلاوي بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف التحول الرقمي لرفع معدلات الأداء في القطاع الحكومي والخاص، موضحًا بأن منصة أريس الرقمية تحقق أهداف استراتيجية للمنطقة العربية ومنها مصر خاصة في مجالات المشاركة في بناء الاقتصاد من خلال تقليل تكلفة الواردات، والارتقاء بالقطاعين التجاري والصناعي، وتوفير الوظائف للشباب والخريجين.

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