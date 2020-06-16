شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي تعتمد 3.5 مليون جنيه لجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اعتماد مبلغ 3.5 مليون جنيه من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى لتنفيذ عدد من المشروعات البحثية بكلية العلوم بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح، الثلاثاء، أن الاعتماد يأتى ضمن تفعيل مبادرة Science Up، التي تهدف إلى رفع كفاءة معامل البحوث والتطوير بالجامعات المصرية خاصة بكليات العلوم، حيث تأتى المبادرة في إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية، وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030.

وأشار إلى أنه جرى الحصول على جهاز مولد النيتروجين السائل بتكلفة 2 مليون جنيه، والذي سيسهم في خدمة مختلف البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعة مثل: الفيزياء والكيمياء البيولوجية والصيدلة والطب البشري والطب البيطري وعلم الفيروسات.

وذكر رئيس الجامعة أن الكلية حصلت على 15 مشروعا بحثيا متنوعا بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، لإجراء أبحاث علمية متقدمة في العلوم الأساسية، منوها بأن كل مشروع بحثي تبلغ تكلفته 100 ألف جنيه، وسيجري تقسيمها إلى 6 مشروعات بقسم الفيزياء، و9 مشروعات بقسم الرياضيات.