شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد علاء الكحكي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أرسل خطابا إلى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، يتضمن بلاغا ضد علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع المالكة لقنوات النهار، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا لاين.

وأوضح المصدر أن الكحكي قد اشترك في جريمة تضليل وخداع المشاهدين والتدليس عليهم، بعرض محتوى مدفوع الأجر لغير الأطباء وأيضا لغير المؤهلين للحديث في الشأن الطبي والصحي، مقابل أموال للترويج لمنتجات مجهولة المصدر وهو ما يمثل جريمة نصب واحتيال.

وأشار المصدر إلى أن قرار إحالة الكحكي للنيابة العامة يحتوي على وقائع عديدة لعمليات خداع المشاهدين ومخالفات القناة للقانون وقرارات المجلس، وتم إرفاق المستندات التي تؤكد صحة البلاغ.

وقال المصدر إن المجلس قدم بلاغا إلى النيابة العامة ضد سميرة الدغيدي، مالكة شركة ميديا ابل، خاصة أن الشركة المذكورة متخصصة في إنتاج المحتوى الطبي الذي يتضمن تدليسا وخداع للمشاهدين يعرض صحتهم للخطر.

يذكر أن لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوصت بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع مسؤولي قناة «النهار»، بشأن مخالفة جسيمة ارتكبها برنامج المذيعة دعاء فاروق.

كانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، السبت الماضي، المخالفة التي ارتكبها البرنامج، حيث استضاف في حلقة الخميس مديرة شركة مستحضرات تجميل خريجة كلية التجارة وقدمتها مقدمة البرنامج بوصفها طبيبة، وسمح البرنامج لها بالترويج للأدوية التي تنتجها الشركة، كما تخطى البرنامج حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين والتدليس عليهم بالسماح للضيفة بالحديث في أمور صحية وطبية، ووصف علاجات محظور على غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها، ما يعرض صحة المشاهدين للخطر.

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وأوصت اللجنة بأن يجري التحقيق من قبل النائب العام مع المتورطين في ارتكاب الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة «النهار» ورئيس القناة وصاحبة شركة «ميديا ابل» المتخصصة في بيع وتأجير الوقت.