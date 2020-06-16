شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بإعادة السروح لصيادي «فلايك الأوت بورد» بالبحر الأحمر لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الثلاثاء، أنه حرصًا على مصدر رزق الصيادين تواصل مع الجهات المعنية بالتصاريح، وطلب تأجيل قرار وقف الصيد، وحصل على الموافقة بالسروح لمدة أسبوعين اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 يونيو.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الجهات المعنية وافقت على قيام صيادي «فلايك الأوت بورد» العاملة بالسنار بمدينة الغردقة وجزرها بإعادة السروح مرة أخرى لمدة أسبوعين.