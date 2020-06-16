شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المساحة تعاين استاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاينت لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الثلاثاء، استاد النادي المصري وذلك لإعداد التقرير النهائي للهيئة بشأن الاستاد، قبل البدء في عملية إنشاء النادي المصري الجديد الذي أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق أعماله الإنشائية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ستستغرق عملية الإنشاء نحو عامين وبتكلفة مبدئية تصل لنحو 600 مليون جنيه.

وبحسب بيان، رافق اللجنة الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور على أبوسمرة مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، وكان في استقبالهم ا سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري ومحمد الخولي نائب رئيس النادي وأعضاء المجلس حسن عمار والمهندس عدنان حلبية وطارق هاشم وشريف مزروع وأحمد عوض وتفقدت اللجنة جميع منشآت الاستاد قبل عقد اجتماع مغلق بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالاستاد لمناقشة الخطوط العريضة لعملية التطوير.

كان اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقد صباح اليوم اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة مع مسؤولي اللجنة بحضور الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور على أبوسمرة مدير عام الشباب والرياضة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة.