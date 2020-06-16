شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع إجراءات العزل لمصابي كورونا في المنازل والمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة لمصابي كورونا وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وجميع العاملين بالمنظومة الصحية.

و شدد المحافظ على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقآ لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام واللواء أشرف صلاح، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب جامعة بنها، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور طارق عيسوي، مدير مستشفى بنها الجامعي، والدكتور عمرو الدخاخني، نائب مدير مستشفى بنها الجامعي، والدكتور مجدي عبدالعظيم، مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة.

ووجه المحافظ مديري الإدارات الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل على تلافي أي معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية سيتم دعم المستشفيات بالخدمات الأمنية اللازمة

وناشد المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

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كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين التي تطلب حالتهم العزل مع تلبية احتياجاتهم، موجها بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانًا.