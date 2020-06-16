شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الإفتاء» عن الإلحاد: يحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت دار الإفتاء المصرية إن «الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين، حيث إن الملحدين ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد». وتابعت الدار، في حسابها على «فيس بوك»، الثلاثاء: «بعض الملحدين منهم يكون لديه مشكلة معينة ولكنها يسيرة وبمجرد النقاش العلمي معه من قبل المتخصصين وإزالة اللبس في الفهم الموجود لديه يرجع عن أفكاره، والبعض منهم يكون عنده مرض نفسي وهذا لا بد من إحالته مباشرة إلى الأطباء النفسيين لعلاجه، والبعض لديه فكر وعلم ويحتاج إلى مناقشة علمية هادئة قد تستمر لفترة طويلة من الزمان حتى يصل في النهاية إلى الحق والحقيقة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 46,289

تعافي 12,329

وفيات 1,672

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